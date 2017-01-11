“التجارة” تضبط 3000 لتر من زيوت السيارات المكررة في معمل بجدة

متابعات – فجر

داهمت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، معملا غير نظامي يقوم بإعادة تكرير زيوت السيارات المستعملة بمحافظة جدة، وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه تم ضبط 3000 لتر من الزيوت المكررة، جاهزة للتعبئة والتسويق.

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أنه بفضل من الله وتوفيقه وبعد توفر وجمع معلومات من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة عن وجود معمل غير نظامي شرق طريق الساحل بمحافظة جدة ، يديره اشخاص من العمالة الوافدة ويزاولون نشاط تكرير الزيوت بطريقة غير نظامية ، تم الانتقال للموقع وبالدخول عثر على المتهمين وهم ٧ أشخاص من الجنسية العربية والأفريقية والآسيوية ، كما عثر على ٣ شاحنات وخزانات وصفايتين لتصفية الزيوت من الشوائب وخلطها تم التحفظ عليهم وما ضبط بحوزتهم تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.