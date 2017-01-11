جوجل تُعزي ضحايا قندهار الإماراتيين بطريقتها

وكالات – فجر

وضعت شركة جوجل العالمية، شارة سوداء على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الخاص بدولة الإمارات، حدادًا على أرواح شهداء الإمارات الذين قضوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في مقر ولاية قندهار الأفغانية.