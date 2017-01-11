“مرور الرياض” يقبض علي مُفحط طريق العروبة

متابعات – فجر

أعلنت الإدارة العامة للمرور القبض على شاب في العقد الثاني من العمر بعد تداول مقطع له وهو يمارس التفحيط على طريق العروبة بالعاصمة الرياض.

وذكرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن عملية القبض على المفحط تمت عبر شعبة السير ممثلة بقسم البحث والتحري، ليواصل المرور بذلك رصد المقاطع المتداولة في هذا الجانب والقبض على أصحابها.

ويأتي إعلان المرور القبض على المفحط بعد ساعات من بيان أكد فيه ضبط سائق مارس التفحيط على طريق الدائري بالرياض في مقطع متداول.

وقال المرور في تغريدته :” تم بتوفيق الله القبض على قائد السيارة شفرولية (كروز) سعودي بالعقد الثاني من عمره، والذي ظهر له مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط على طريق العروبة، بعدما قام بنزع الصداع الخلفي، ولوحات المركبة، مسببا الخوف والذعر للأمنيين على الطريق”.

وذكر المرور أنه تم إيداعه للتوقيف وذلك تمهيدا للتحقيق معه وعرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الحكم الخاص به، والذي يقضي بإيقافه المدة المستحقة مع تحرير المخالفات المرصدوه عليه.