جائزة الأداء الحكومي بالمدينة تقيس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية

متابعات – فجر

أجرت جائزة الأداء الحكومي المتميز بالمدينة المنورة دراسة مسحية قامت من خلالها بـ (8000) مقابلة مع المستفيدين من الخدمات الحكومية، وأكثر من (380) مكالمة هاتفية، وذلك بهدف قياس مدى رضا المستفيدين.

وتواصل الجائزة أعمالها للعام الرابع على التوالي بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وتستهدف الدراسة ضمن محاورها أنظمة الجودة والتحسين المستمر وكذلك قياس مستوى متابعة تنفيذ المشاريع، بالإضافة الى محوري خدمة وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة وتوظيف المرأة.

ويذكر أن الجائزة تستهدف تحسين أداء الإدارات الحكومية بالمنطقة ورفع الكفاءة الإنتاجية ، بالإضافة إلى نشر الوعي بين منسوبي القطاعات حول مفهوم الجودة وبالذات فيما يتعلق برضا المستفيدين الذي يعد أهم محاور الجائزة.