“التعليم”:أسبوع واحد لمراجعة الطالب لإجابات الاختبارات النهائية

متابعات – فجر

حدَّدت وزارة التعليم، مُدَّة لا تزيد عن أسبوع من إعلان نتائج الطلاب؛ لمراجعة الطالب أو ولي أمره ورقة الإجابة في الاختبارات النهائية، ويتضمَّن توجيه الوزارة 6 إجراءات لمراجعة الطالب ورقة إجابته، منها: تسليم المدرسة نتيجة المراجعة لولي أمر الطالب في مدة لا تزيد عن يوم من تاريخ الطلب.

واشترطت الوزارة أن تكون المراجعة أثناء الدوام الرسمي، دون أن يترتب عليها التزام مالي، وعلى أن يتقدم من يُشكّك في نتيجة مراجعة المدرسة لأوراق إجاباته إلى مكتب التعليم التابعة له المدرسة بطلب المراجعة في نموذج مُعتمد.