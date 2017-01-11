رئيس مؤتمر ميونيخ: لا بقاء للاتحاد الأوروبي دون تطوير سياسته الأمنية

متابعات – فجر :

دعا رئيس مؤتمر الأمن بمدينة ميونيخ الألمانية فولفغانغ إيشنغر لتأسيس “مكتب تحقيقات فيدرالي أوروبي” على غرار نموذج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي أي” من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم في أوروبا.

وقال إيشنجر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية بالعاصمة برلين: “سوف يتسنى للاتحاد الأوروبي البقاء، إذا تطور إلى إتحاد أمني”.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن المقترحات الخاصة بالسياسة الأمنية التي قدمها وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير تسير في الاتجاه الصائب، فإنها تتمتع بفاعلية لوقت قصير جداً.

وقال إيشنغر: “إن جمهورية ألمانيا الاتحادية لا تعيش في جزيرة بمفردها بسبب منطقة شينغن والاتحاد الأوروبي”.

وتابع قائلاً: “إن ما نحتاجه حقاً لا يتمثل في تحسين حماية الدستور بألمانيا (الاستخبارات الداخلية) ولكن نحتاج لنوع من مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي”، بالأحرى شرطة على المستوى الأوروبي قادرة على اتخاذ إجراءات من أجل الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وشدد على ضرورة أن تسعى ألمانيا بمركزها القوي داخل الاتحاد الأوروبي لصالح تأسيس مثل هذه المكتب.