ترامب مغرداً: ليس لي علاقة بروسيا

متابعات – فجر :

لجأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لموقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء للرد على ما يتردد بشأن امتلاك روسيا لمعلومات شخصية فاضحة ضده.

وكتب ترامب قبل ساعات من مؤتمره الصحفي “روسيا لم تحاول أبدا ممارسة نفوذها علي ليس لي علاقة مع روسيا، لا اتفاقات، ولا قروض، ولا شيء”.

وأضاف ” لقد فزت بالانتخابات بسهولة، وتحققت”حركة عظيمة” ويحاول المعارضون المخادعون التقليل من شأن فوزنا بالأخبار الكاذبة. أنهم في حالة يرثى لها”، وأوضح بعدما نفى الكرملين امتلاك مثل هذه المعلومات “روسيا قالت إن التقرير غير المؤكد، الذي دفع خصوم سياسيين من أجل نشره،مفبرك تماما، ولا أساس له من الصحة”.

وتساءل ترامب ، منتقدا الاستخبارات الأمريكية لتسريبها تقارير تفيد بامتلاك روسيا لمعلومات فاضحة بشأنه ” هل نعيش في عهد النازي الألماني؟”، وأضاف” كان لا يجب أن تسمح الاستخبارات أبدا بتسريب هذه الأخبار الكاذبة على الملأ “.