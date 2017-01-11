“نوكيا” تعود لسوق الهواتف الذكية.. رسمياً

متابعات – فجر :

عادت شركة “نوكيا” الفنلندية رسمياً إلى سوق الهواتف الذكية، بعدما أطلقت هاتفاً جديداً يعمل بنظام تشغيل “أندرويد” التابع لشركة “جوجل” الأمريكية.

وجاء الهاتف الجديد بالتعاون بين الشركة الفنلندية وشركة “إتش إم دي” العالمية، التي ستتولى مسؤولية تسويق وبيع هواتف “نوكيا”، وحمل اسم “نوكيا 6″، الذي ضم مجموعة كبيرة من المواصفات القياسية.

وأبرز الميزات التي تَضَمّنها الهاتف الجديد؛ هو أنه تم تصميمه من هيكل منحوت من قطعة واحدة من الألمونيوم؛ مما يجعله أكثر قدرة على تحمل الصدمات والخدوش، وتم دعمه بشاشة قياسها 5.5 بوصة بدرجة نقاوة فائقة الدقة تصل إلى 1080×1920 بيكسل.

كما تم دعم الجهاز أيضاً بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 4 جيجابايت، ومعالج من نوع “سنابدراجون 430″، والتي اختارته الشركة الفنلندية؛ حتى لا يؤثر على عمر بطارية الهاتف.

كما جعلت “نوكيا” سعة التخزين الداخلية لهاتفها تصل إلى 64 جيجابايت، مع إمكانية دعمها بصورة إضافية عن طريق كروت الذاكرة.

وزودت الشركة الفنلندية هاتفها الجديد بكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير في الساعة.

ودعمت الشركة الهاتف أيضاً بتقنية صوت دولبي، أشارت إلى أنها ستحقق جودة مثالية مع الهيكل الألمونيوم الذي صُنع منه الهاتف.

كما أوضحت أن هاتف “نوكيا” الجديد سيتم طرحه بسعر قياسي تنافسي بارز؛ حيث يصل سعره لـ245 دولاراً أمريكياً فقط.

ومن المتوقع أن يتم عرض هاتف “نوكيا” الجديد رسمياً للجمهور خلال مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية، الذي سينطلق يوم 27 فبراير المقبل.