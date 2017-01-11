فيديو مروع ..لحظة تصادم سيارتين فارهتين بجدة

متابعات-فجر

تناقل مغردون مقطعا مصورا لحادث مروري مروع بين سيارتين فارهتين هما “مرسيدس sls” و”فيراري 458″،وقع أمس (الثلاثاء) بمدينة جدة.

وأبان الفيديو تغرض السيارتين لتلفيات كبيرة جراء اصطدام السيارة الفيراري بالمرسيدس، ويتوقع أنه سيكلف شركة التأمين المسؤولة عن إصلاح التلفيات مبلغاً ضخماً.

ولقي الفيديو ردود فعل متباينة من متداوليه؛ فمنهم مَن علق بطرافة واصفاً الحادث بأنه الأفخم، فيما أبدى آخرون استياءهم مما أسموه تهاون بعض مالكي السيارات الفارهة وعدم اكتراثهم بالقواعد المرورية، ما يؤدي لوقوع الحوادث