بالفيديو..طلاب ثانوية بالباحة يقدمون شيلة خلال حفل التخرج ويسببون حرجا للإدارة

متابعات -فجر

قام طلاب ثانوية السروات بالباحة “شيلة”بتقديم إيقاعات فنية خلال حفل التخرج الذي أقيم داخل مدرستهم، بحضور مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش ومنسوبي المدرسة.

واكدت مصادر أن ذلك قد يسبب حرجاً لإدارة تعليم الباحة مع الوزارة، لمخالفته التعليمات الصادرة بمنع تقديم الشيلات والقصائد الشعبية في احتفالات المدارس.

فيما اعتبر المتحدث باسم تعليم الباحة محمد هضبان، الفقرة المقدمة من الطلاب خلال الاحتفال بخريجي نظام المقررات، أنها أوبريت مسرحي تضمن كلمات راقية وقيماً تربوية وطنية نافياً أن يكون ذلك “شيلة”.

كانت إحدى فقرات الحفل تضمنت “شيلة” قدمها الطلاب بإيقاعات فنية وتم تداولها بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تشدد فيه وزارة التعليم على منع تقديم الشيلات والقصائد الشعبية في الإذاعة المدرسية وفي احتفالات المدارس.