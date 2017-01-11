عاجل فجر
إحالة ملف الدجاج الفاسد إلى التحقيق والادعاء وتطبيق نظام الغش التجاري على المخالفين بالقصيم

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات تويتر


تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها