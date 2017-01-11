بالفيديو ..هيئة الترفيه تكشف عن إصدار ترخيص لاقامة حفلة محمد عبده في جدة

متابعات -فجر

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس عمرو المدني، أنهم أصدروا ترخيصاً لإقامة حفلة غنائية للفنان محمد عبده في جدة نهاية يناير الجاري.

وأوضح المدني خلال حوار له على قناة “العربية”،ان هناك حفلة أخرى في الرياض تجمع بين محمد عبده ورابح صقر وخالد عبدالرحمن مازالت تحت الدراسة ، مبينا ان محمد عبده قامة فنية يسافر لها السعوديون للخارج، والجمهور متشوق لحفلته، مشيراً إلى أن الهيئة مازالت تدرس إمكانية السماح بعودة الحفلات الموسيقية والغنائية التي انقطعت منذ فترة.

وتحدث عن صالات السينما، فأكد أن الأمر مازال تحت الدراسة وهناك لجان تعمل عليه، موضحاً أن السينما ينقصها وجود تنظيم لمرافقها ومحتواها، وأنهم تلقوا مطالب عريضة بالسماح بإنشاء صالات سينما بما يتناسب مع قيم وأخلاق المجتمع.

وأضاف المدني إلى أن الهيئة تهدف لتأسيس قطاع اقتصادي سليم يلبي احتياجات الجمهور، وإذا كانت السينما أحد الخيارات المدروسة فإنها ستطرح على عدد من اللجان، مؤكداً أنه من الممكن وجود صالات سينما في المملكة منتصف العام الجاري.