بالصور..إخماد حريق هائل بمعرض تجاري بالرياض ‏

متابعات -فجر

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، من إخماد حريق اندلع في معرض تجاري .

صرح الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض انه تبلغ مركز التحكم والتوجيه الساعه ١١،٣٤ من مساء امس الثلاثاء ببلاغ يفيد باندلاع حريق بمعرض تجاري بحي العوالي مخرج ٢٧ ،وعلى الفور انطلقت فرق الدفاع المدني للموقع .

واضاف “الحمادي ” بالانتقال اتضح انه ‏حريق في عقار تجاري يضم عدد من المعارض التجارية وصالات عرض للسيارات ، واخمدت فرق الدفاع المدني الحريق ومكافحته ومنع انتقاله الى المعارض المجاوره ، واقتصر الحريق على محلين متجاورين وتضرر عدد آخر من المحلات باسوداد كربوني جراء الحريق كما لم ينتج عن الحادث ولله الحمد أي وفيات أوإصابات ولا زالت اجراءات التحقيق قائمة.