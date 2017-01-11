نهاية شركة “yahoo” والشركة الجديدة تعلن عن اسمها “Altaba”

متابعات-فجر :

في حين لازالت الأمور غير واضحة حول صفقة استحواذ شركة فيريزون على شركة ياهو بعد المشاكل الأمنية الأخيرة ، أعلنت ياهو عن تنحي جميع أعضاء مجلس الإدارة على رأسهم الرئيسة التنفيذية ماريسا ماير .

ياهو التي ستتحول إلى شركة جديدة بإسم Altaba لتدير حصة الشركة 15٪ في علي بابا وحصة 35.5٪ في ياهو اليابان أعلنت ان 5 أعضاء فقط من مجلس الإدارة سيبقون لإدارة أمور الشركة وهم تور براهام ، اريك براندت ، كاثرين فريدمان ، توماس مكينيرني بالإضافة إلى جيفري سميث .

في بيانها إعترفت ياهو بأن مشكلة إختراق 1 مليار حساب ياهو التي تم الإعلان عنها مؤخراً قد تهدد الصفقة مع فيريزون لكنها ستمضي قدماً لمحاولة إنهاء الصفقة بناءاً على الشروط الأساسية .

على الجانب الآخر لايوجد تأكيدات حول حصول ماريسا ماير على دور جديد من خلال شركة فيريزون بعد إكتمال الاستحواذ.