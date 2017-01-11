بالفيديو.. “وزارة التجارة” تغلق منشأة تقوم بتزوير علامات فلاتر زيت السيارات ب “الدمام”

متابعات-فجر :

أغلقت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار بمدينة الدمام، أمس (الثلاثاء)، منشأة ارتكبت مخالفة تزوير العلامات التجارية لفلاتر زيت السيارات محلية الصنع .

، حيث نشرت الوزارة مقطع فيديو يوضح كيفية إجراء المنشأة المخالفة لعملية التزوير، حيث تعمد إلى وضع ملصقات على الفلاتر تشير إلى كونها مصنوعة في أمريكا وهي صناعة محلية.

ولفتت الوزارة إلى أن مراقبيها صادروا كميات كبيرة من الفلاتر المزورة المعدة للبيع، مشيرة إلى أن الكميات المصادرة تبلغ 3360 فلتراً مزوراً، موضحة أنها استدعت القائمين على المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.