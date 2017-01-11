طرق طبيعية للحصول على بشرة نضرة

متابعات-فجر :

يحلم الجميع و خصوصاً النساء بأن تصبح بشرتهم نظرة و ناعمة كبشرة الأطفال ، و يحتار كل شخص كيف يعالج مشاكل بشرته و يجعلها خالية من العيوب و نظرة و ناعمة . و هناك طرق كثيرة و متعددة لكي تتخلص من جميع مشاكل البشرة التي قد تواجهك و تحافظ علي بشرتك ناعمة و جميلة . و لكي تتخلص من مشاكل بشرتك و تحصل علي بشرة صافية و نظرة و جميلة إليك النصائح التالية : اهتمي بغذائك جيداً و حاولي دائماً تناول الطعام الصحي المفيد الخالي من الألوان الإصطناعية و المواد الحافظة المضرة ، و احرصي علي تناول الخضار و الفاكهة لما لها من فائدة كبيرة علي صحة الجسم و تزويده بالفيتامينات المتنوعة التي تزيد من صحة الجسم و أيضاً تساعد بشرتك علي البقاء ناعمة و خالية من المشاكل . احرصي دائماً علي النوم لمدة 8 ساعات يومياً لكي يبقي جسمك نشيطاً و بصحة جيدة ، لأن قلة النوم تسبب التعب و الهالات السوداء و اسوداد البشرة أيضاً . قومي باستخدام منظف البشرة المناسب لنوع بشرتك سواء كانت دهنية أو عادية أو جافة ، حتى تنظفي بشرتك من الميكروبات التي تعلق بها و تظهر لك الحبوب المزعجة . قومي بعمل حمام بخار لبشرتك حتى تفتحي المسام و تتخلصي من الأوساخ و الميكروبات التي في بشرتك و تصبح بشرتك أكثر نظافة . استخدمي مقشر لبشرتك حتى تخرجي الجلد الميت من البشرة و تساعدي بشرتك علي ظهور جلد جديد خالي من المشاكل و العيوب . احرصي دائماً علي وضع كريم واقي من الشمس عند الخروج من المنزل حتى لا تصابي بحروق الشمس أو النمش . تناولي المياه بكثرة خلال اليوم أو ما يعادل 8 أكواب يومياً حتى تنشطي جسمك و تغذي بشرتك . هناك ماسكات متعددة يمكن القيام بعملها لبشرتك حتى تغذيها من الخارج و تساعديها علي التخلص من المشاكل ، و من هذه الماسكات ( ماسك الليمون و العسل ، ماسك اللبن و الخميرة ، ماسك زيت الزيتون ) و غيرها الكثير من الماسكات التي يمكنك أن تقومي بعملها في المنزل لكي تغذي بشرتك و تصبح نظرة أكثر ، و يمكنك شراء ماسكات جاهزة من الصيدلية و هي أيضاً مفيدة و لكن ينصح بالماسكات الطبيعية لأنها أكثر فائدة و أقل ضررا علي بشرتك . احرصي علي تناول الأطعمة التي تحتوي علي الأوميغا 3 الذي يحافظ علي جمال البشرة و شبابها ، مثل اللوز أو السمك . و اذا كانت لديك مشاكل مستعصية في البشرة و غير قادرة علي حلها بالطرق الطبيعية فإمكانك الذهاب لطبيب التجميل فسوف يعالجك بطريقة تناسب بشرتك إما بالأدوية و الكريمات أو عن طريق الليزر فهو امن أكثر و لا يوجد له أي أعراض جانبية و يعطيك نتيجة جيدة في وقت أسرع .