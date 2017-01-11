بالصور.. “جمرك البطحاء” يحبط محاولة تهريب 4 آلاف زجاجة خمر

متابعات-فجر :

أحبط رجال الجمارك بمنفذ البطحاء محاولة تهريب كمية من الخمور بلغ عددها (4,482) زجاجة, عٌثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “مياه شرب” وردت للجمرك.

أوضح ذلك مدير عام الجمرك عبدالرحمن المحنّا , وقال: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “مياه شرب” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة بقصد العبور عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى, وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة في مقدمة الشاحنة بحيث تم إخفاء الكمية داخل مخبأ تم إعداده بطريقة فنية لغرض التهريب , مشيرا إلى أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبيّن مدير عام جمرك البطحاء أن المهربين يسعون دائماً لانتهاج طرق جديدة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في جميع منافذها الجمركية (البرية، الجوية والبحرية) يقفون سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بهذه البلاد.