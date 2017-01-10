الاتحاد: تم حسم مشكلة النقاط الثلاث

مازن الشهري – الرياض – فجر:

أصدر المركز الإعلامي بنادي الإتحاد بياناً قائلاً : نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها نادي الإتحاد فيما يتعلق بملف المطالبات المالية خاصة الخارجية منها وحرصاً على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الآخرين، وتحسباً من أن تؤثر تلك المطالبات سلباً على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم الذي يواصل مشواره من بداية الموسم بنجاح ولله الحمد فقد قرر مجلس الإدارة تشكيل وفد يمثله برئاسة المهندس حاتم باعشن رئيس مجلس الإدارة وعضوية الدكتور أحمد السقاف امين الصندوق والدكتور ماهر عبدالفتاح عضو مجلس الادارة المستشار القانوني للتوجه إلى اسبانيا والاجتماع بمحامي النادي خوان كريسبو لحصر والاطلاع على ملف القضايا والوقوف على تفصيلها الدقيقة والتعامل معها بما يخدم مصلحة النادي وتفادي أي إجراءات مستقبلية ضده وقد تم الاجتماع مع المحامي في اسبانيا يوم السبت 7 يناير 2017 م وبعد مناقشات مستفيضة ومتأنية تم التوصل إلى مايلي : أولاً : اعتماد آلية سداد المبالغ المستحقة للآخرين بما يحفظ مصلحة النادي بالإتفاق مع كافة الاطراف، وسيتولى محامي النادي هذه المهمة ثانياً : امتداداً لجهود الادارة وسعيها لاستعادة النقاط الثلاث تجاوب محامي اللاعب مانسو مع هذه الجهود وخاطب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 4 يناير 2017 م بسحب طلبة وتطبيق حسم النقاط الثلاث وإلغاء هذا الحسم مؤكداً انتهاء الاشكالية التي ادّت إلى مطالبته بحسم النقاط الثلاث ويؤكد المجلس استمرار جهوده لاستعادة النقاط الثلاث بإذن الله .