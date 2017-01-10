بيان عاجل من سفارة الإمارات بشأن إصابة سفيرها ب “أفغانستان”

متابعات-فجر:

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إنها تتابع الاعتداء الإرهابي الآثم على دار الضيافة لوالي قندهار، والذي نجم عنه اصابة سعادة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الاسلامية وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.

وتأتي زيارة سعادة سفير الدولة إلى قندهار في مهمة انسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الشقيق شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية والتوقيع على إتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار علاوة على وضعه حجر الأساس أيضا لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وفي هذه اللحظات العصيبة فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقوم من خلال غرفة العمليات الخاصة بالإشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة والحكومة الافغانية بمتابعة تطورات هذا الإعتداء الإرهابي سائلة الله – أن يحفظ أبناءنا الذين يقومون بمهام إنسانية نبيلة في خدمة الشعب الأفغاني الشقيق- من كل سوء .

وستوالي وزارة الخارجية الاعلان عن أية مستجدات بشأن هذا الحادث الارهابي.