هيئة المقيمين المعتمدين توقع اتفاقية مع شركة تطوير للمباني

واس – فجر :

وقعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين اتفاقية مع شركة تطوير للمباني التابعة لوزارة التعليم، وذلك لتقديم خدمات الاستشارات الفنية في مجال التقييم وتأهيل العاملين في التقييم من منسوبي الشركة، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية الذي يقام حالياً في مقر وزارة التعليم في مدينة الرياض.

وأوضح أمين عام الهيئة عصام المبارك أن هذا المؤتمر يأتي بمبادرة موفقه من وزارة التعليم بهدف تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يساهم في تحقيق رؤية 2030، وإشراك القطاع الخاص في برنامج الوزارة للاستثمار والتمويل في أصولها العقارية ونسعد اليوم بالشراكة مع وزارة التعليم، وتوقيع الاتفاقية مع شركة تطوير للمباني التعليمية.

وتقوم الهيئة بموجب هذه الاتفاقية بتقديم خدمات استشارية في مجال التقييم العقاري من خلال التعاون مع أعضاء الهيئة المؤهلين وفقا تصنيف التعليم وعدد ساعات الخبرة وعدد الأعضاء المسجلين لدى الهيئة من مختلف أنحاء المملكة ، إضافة إلى مستوى أداء الأعضاء في إعداد تقارير التقييم وبناء على التزامهم بمعايير التقييم الدولية.

وأكد المبارك أن الهيئة حريصة على رفع المستوى المهني للعاملين في المهنة وتقديم عمل مهني واحترافي ، مبينا أن الهيئة ستقوم بالإشراف ومتابعة التقارير والتأكد من جودة الآداء ودقة البيانات، وستقوم الهيئة بتأهيل عدد من منسوبي الشركة وتدريبهم وفقا لمعايير التقييم والدولية والقراءة المهنية لتقارير التقييم.