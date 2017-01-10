بالصور.. متوسطة “كعب الأحبار” بالرياض تحتفي بالبطل “جبران عواجي”

متابعات – فجر :

قامت متوسطة كعب الأحبار بغرب الرياض بتنظيم نهائي الدوري الرياضي لطلابها، بحضور مدير مكتب التعليم بغرب الرياض “عبدالمجيد الهويمل”.

وقدم الفريقان المتنافسان لفتةً جميلة ورائعة بحمل لافتة كُتب فيها: “حين تذكر البطولة يذكر جبران”، وتعبر عن الاعتزاز والفخر بما قدمه البطل “جبران عواجي” في مشهد رائع من منسوبي المدرسة.

وأوضح “صالح بن مبشر الأسمري” قائد المدرسة أن الهدف التربوي من ذلك هو ترسيخ دور وأهمية رجال الأمن في حفظ أمن المجتمع من خطر الأشرار، وتعويد النشء على احترام دور رجال الأمن.

وأردف الأسمري بأن في ذلك رسالة مفادها أن دولتنا قوية وستبقى كذلك في مواجهة التطرف والفكر الضال والمنحرف.

كما أشاد بدور رائد النشاط بالمدرسة “فيصل القويفل” في الإعداد لتلك البادرة.