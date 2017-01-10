جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا

متابعات – فجر :

كشفت شركة جوجل النقاب عن أحدث نظمها للقيادة الذاتية في السيارة الميني فان باسيفيكا من إنتاج شركة كرايسلر قبيل معرض ديترويت للسيارات.

وقالت جوجل إن التكنولوجيا أصبحت أقل تكلفة وأكثر تطورا، حيث أعلن ذلك جون كرافسيك رئيس وحدة وايمو بجوجل في لقاء مع الإعلام قبل معرض السيارات، إن أحدث مجموعة من المعدات والبرامج الخاصة بالقيادة الذاتية التي أعدتها وحدته تشمل مجموعة جديدة من المجسات ونظام رؤية مطور ونظام رصد يعمل بالليزر تم تطويرها وإنتاجها كلها داخل الوحدة.

وأضاف، أن وحدة وايمو خفضت تكلفة وحدة الرصد الواحدة بنسبة 90 بالمئة إلى نحو 7500 دولار، وأن الوحدة تعتزم اختبار أول سيارة ذاتية القيادة من طراز باسيفيكا هذا الشهر في شوارع كاليفورنيا وأريزونا.

ولم كرافسيك يحدد متى سيصبح النظام جاهزا لتركيبه في سيارات قيد الانتاج.