داعش يتبنى هجوم سيناء المزدوج

متابعات – فجر :

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش اليوم إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجومين استهدفا قوات الأمن في محافظة شمال سيناء المصرية أمس الاثنين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أمس مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني في هجومين إرهابيين شنهما مسلحون على نقطتي تفتيش أمنيتين بالعريش كبرى مدن شمال سيناء.

وقالت الداخلية إن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة رجال شرطة ومدني فضلا عن 12 مصاباً نصفهم من الشرطة. وأضافت أن قوات الأمن قتلت خمسة من المسلحين وأصابت ثلاثة آخرين أثناء صدها للهجوم.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس تعليقاً على ما يحدث في شمال سيناء أن هجمات المتشددين في بلاده تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة مقارنة بفترات سابقة وإن بلاده بذلت “جهداً كبيراً” في مكافحة الإرهاب.