خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية لبنان

واس – فجر :

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان .

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان الأستاذ وليد بن عبدالله بخاري.

كما حضرها من جانب جمهورية لبنان معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ومعالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ومعالي وزير المالية علي حسن خليل ومعالي وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ومعالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومعالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول ومعالي وزير الإعلام ملحم رياشي ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والسفير اللبناني لدى المملكة عبدالستار عيسى .