امير تبوك يخاطب وزير العدل لإيقاف مأذون زوَّج سبعينياً من طفلة

متابعات -فجر

قالت مصادر أن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك خاطب وزير العدل بإيقاف مأذون الأنكحة الذي عقد قران طفلة في تبوك عن إجراء عقود النكاح، وفقا للجزيرة .

جاء ذلك في إطار استكمال التحقيق ومراجعة جميع الإجراءات التي تمت في موضوع الزواج ومدى موافقتها للتعليمات التي تنص عليها المادة الـ14 من لائحة مأذوني الأنكحة التي تنص على (على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الأنظمة المرعية) وما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الـ16 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل بأنه (يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عمره عن 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا أم أنثى).

وقد تداولت معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الحادثة وأثارت هذه الزيجة رواد «تويتر» الذين أنشؤوا «هاشتاق» تحت عنوان (#تسعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك) ، وذكر أن العريس في العقد السابع من عمره بينما العروس لا تتجاوز 16 عام.