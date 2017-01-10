الرئيس الامريكي يعين زوج ابنته مستشاراً في البيت الأبيض

متابعات -فجر

أقدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على تعيين صهره جاريد كوشنر ليكون واحداً من أبرز مستشاريه في البيت الأبيض.

وقال الفريق الانتقالي لترامب في بيان أن الرئيس المنتخب عين رجل الأعمال كوشنر (36 عاماً) وهو زوج ابنة ترامب “إيفانكا” ليكون مستشاراً بارزاً للرئيس، وجاء البيان أن “كوشنر سيعمل عن كثب مع أمين (البيت الأبيض) رينس بريبوس وكبير الاستراتيجيين ستيفين بانون لتنفيذ أجندة الرئيس المنتخب ترامب”.

وكان لكوشنر حضوراً قوياً في فريق حملة ترامب الانتخابية، وركز بشكل خاص على الاستراتيجية الرقمية، كوشنر هو سليل عائلة يهودية أرثوذكسية ويعتبر مستشاراً مؤثراً لترامب في قضايا الشرق الأوسط، ويعد والد كوشنر، تشارلز، لاعباً رئيسياً في مشهد الاستثمار العقاري في نيويورك على غرار ترامب.

واوضح البيان إن كوشنر اختار التنازل عن راتبه أثناء عمله في الإدارة الأمريكية، ونقل البيان عن ترامب القول إن كوشنر كان “ناجحاً على نحو لا يصدق في الأعمال التجارية وحالياً في السياسة”، وسيكون عضواً بارزاً في فريقي بينما أقوم بإعداد وتنفيذ أجندة طموحة لأضع الشعب الأمريكي أولا”.