معاقبة رئيس بلدية بالسجن 3 سنوات لتورطه في قضية رشوة بمكة

فجر :متابعات

عاقبت محكمة مكة المكرمة الجزائية رئيس بلدية فرعية، بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بالإخلال بمهام وظيفته وتورطه في قبول رشوة.

وغرمت المحكمة رئيس البلدية المرتشي مبلغ مليون ريال، فيما عاقبت المحكمة ذاتها وسيطاً عقارياً متورطاً مع رئيس البلدية في جريمة توسط وقبول رشوة بالسجن عامين والغرامة 500 ألف ريال.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد المواطنين، يؤكد فيه أن أحد الوسطاء العقاريين ورئيس بلدية إحدى المناطق طلبا رشوة مقابل إنهاء إجراءات في بعض الأراضي وحماية أحد المخططات من الإزالة وإيصال الكهرباء لها.

ونصبت الأجهزة الأمنية كميناً للقبض على الوسيط العقاري ورئيس البلدية وهما يتقاضيان الرشوة.

كما استمعت المحكمة لمقطع فيديو عن تفتيش سيارة رئيس البلدية وضبط مبلغ الرشوة، واطلعت على محضر تفريغ المكالمات والتسجيلات الصوتية بين المخبر ورئيس البلدية والوسيط العقاري ، بحسب عكاظ .