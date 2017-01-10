مصرع رجل وطفلة اختناقاً بحريق منزل في القطيف

متابعات -فجر

نشب حريق فجر اليوم الثلاثاء في منزل بحي المجيدية بمحافظة القطيف، في ملحق بالدور الثاني داخل صالة مساحتها 4*5م تقريباً،أسفر عن وفاة رجل وطفلة.

واوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، وتم استخراج رجل يبلغ من العمر 37 عاماً أصيب بحروق من الدرجة الثانية واختناق، كذلك طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مصابة باختناق.

وأضاف الدوسري أنه تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، موضحاً أنهما توفيا لاحقاً أثناء تلقيهما العلاج في المستشفى.