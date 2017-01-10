الأرصاد: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة على غرب وشمال الممملكة ورياح سطحية على معظم المناطق

متابعات -فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط وغرب المملكة, وسماء غائمة جزيئا على شمال المملكة, فيما يتوقع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.

وأبان التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.