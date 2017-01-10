بالفيديو :اعجابا ببطولته. .فتاة ترسم بالقهوة صورة العريف “عواجي”

متابعات -فجر

ابدت فتاة سعودية إعجابها بالعمل البطولي الذي قام به العريف جبران عواجي، الذي قضى على إرهابيين في عملية أمنية بحي الياسمين بالرياض، برسم صورة له باستخدام القهوة.

وشاركت الرسامة عهود العبدالله متابعيها مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر” أثناء قيامها برسم الصورة، وتداوله مغردون على نحو واسع، معبرين عن إعجابهم بالصورة وبموهبتها الفنية.

واكدت العبدالله ، أن رسم اللوحة استغرق منها نحو ساعة، مبينة أنها رسمتها كرد فعل منها على المشهد البطولي للعريف عواجي وإقدامه وشجاعته في قتل الإرهابيين.

وأوضحت أن متابعيها أطلقوا عيها لقب “رسامة الوطن”؛ لتفاعلها مع الأحداث والمنجزات الوطنية، مضيفة أنها تتقن نوعاً آخر من الرسم وهو الرسم على الماء، لكنها لا تستطيع الاحتفاظ به فترة طويلة