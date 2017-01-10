“الجزائية ” تبدأ في محاكمة مواطنة لدفعها 33 الف ريال للهروب لمناطق الصراع

متابعات -فجر

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، محاكمة مواطنة ومتهمين من الجنسية السورية، بتهم الهروب لمناطق الصراع وتأييد تنظيم داعش.

وتفصيلا ، حاولت المواطنة المطلقة الهروب إلى سوريا والالتحاق بتنظيم داعش، مصطحبة أطفالها الثلاثة الذين لم يتجاوز أكبرهم الـ 5 سنوات، مقابل دفع مبلغ 33 ألف ريال لأحد المتهمين السوريين، الذي شرع في محاولة تهريبها برفقة المتهم الثالث إلى اليمن ومنها إلى تركيا، وصولاً لسوريا.

ووجه المدعي العام للمواطنة تهمة محاولة استغلال أطفالها للزج بهم في مناطق الصراع وتعريض حياتهم للخطر، إضافة إلى إتلاف هويتها الوطنية والتخلص منها، والتغيب عن منزل ذويها والاختلاء مع المتهم السوري الثالث، بالسكن معه في شقة بدون صفة شرعية، حتى يتم تهريبهم خارج المملكة