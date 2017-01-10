بروكسيل عاصمة بلجيكا حيث الجمال الحقيقي

متابعات-فجر:

تعد بروكسيل من أشهر مدن بلجيكا حيث تشتهر بروكسيل بتنوعها من المواقع والأماكن ذات الأهمية ، وبما أن بروكسل عاصمة بلجيكا فمن المرجح ان يبدأ الزوار بمشاهدة المعالم السياحية الخاصة بهم من بروكسيل .

وتعد بروكسيل مقر للعديد من المؤسسات الأوروبية وعلى الأخص ، هي مكان لوسط المدينة ، وقد تم تأسيسها في القرن 13 . وهناك المقاهي والحانات الوفيرة حول هذه الساحة المركزية ، وكذلك المواقع الأخرى ذات الأهمية مثل الطراز القوطي المذهل .

مع اماكن عديدة للتسوق والمحلات التجارية والمقاهي والمسارح .

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