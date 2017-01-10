الرئيس الفلسطيني يدعو ترامب لعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

متابعات-فجر:

حثّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على عدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس من تل أبيب.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مناشدة عباس جاءت في رسالة أوضح فيها أن نقل السفارة ستترتب عليه “آثار مدمرة على عملية السلام وخيار حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة، على اعتبار أن قرار سلطة الاحتلال بضم القدس الشرقية لاغٍ وباطل ومخالف للقانون الدولي”.

كما بعث عباس رسائل مماثلة إلى قادة روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز وأمين عام الجامعة العربية؛ دعاهم فيها للعمل على بذل كل ما هو ممكن لمنع نقل السفارة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن المتحدثة باسم ترمب كيلي كنواي قولها الشهر الماضي إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس “يحظى بأولوية كبيرة” لدى ترامب، رغم أن الولايات المتحدة -مثل معظم أعضاء منظمة الأمم المتحدة- لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، في حين تكرر إسرائيل أنها تعدّها “عاصمة موحدة وأبدية” لها.

ومنذ تبني الكونغرس الأميركي قرارا عام 1995 بنقل السفارة، دأب رؤساء الولايات المتحدة على توقيع قرارات كل ستة أشهر بتأجيل نقل السفارة “من أجل حماية المصالح القومية للولايات المتحدة”.