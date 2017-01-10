شاهد.. القوات السعودية تضبط ألغام قبل أن يستخدمها الحوثيون على الحدود

متابعات-فجر:

نجح سلاح المهندسين السعودي من ضبط العديد من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثيين، وهي عبارة عن ألغام متنوعة الأحجام والأهداف.

واستعرض أحد منسوبي سلاح المهندسين في مقطع فيديو بثته “الإخبارية”، الألغام التي تم رصدها ومن ثم إبطال مفعولها، منها ما هو مضاد للأفراد ومنها ما هو مضاد للدبابات والآليات الأرضية الأخرى.

وأوضح أن الألغام يختلف شكلها الخارجي، وكذلك آلية التفجير، بالضغط أو سحب كبسول الأمان، وإن كان لها نفس التأثير التدميري على أهدافها، بالإضافة إلى عبوات ناسفة أخرى متنوعة تم زرعها لاستهداف القوات السعودية.

كما عرض أيضًا بعض أدوات التمويه التي تستخدمها الميليشيات في تحركاتها على الحدود الجنوبية للمملكة، وكذلك قاذف آر بي جي، وأغراضًا أخرى تمت مصادرتها من الميليشيات الانقلابية.