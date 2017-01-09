العثور على جثة دبلوماسي روسي رفيع بمنزله في أثينا

وكالات – فجر

أعلنت وسائل إعلام يونانية قبل قليل عن العثور على دبلوماسي رفيع المستوى يعمل في سفارة موسكو بأثينا ميتا في منزله بالعاصمة اليونانية، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الاثنين.