“الاتفاق” يكتسح “غلطة سراي” بثلاثية

مازن الشهري – الرياض – فجر

في حدث تاريخي لأبناء الشرقية، واجه نادي الاتفاق ضيفه غلطة سراي التركي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وسط حضور جماهيري ملئ أجزاء الملعب.

بداية اللقاء واستحواذ لفريق غلطة سراي واللاعب محمد كنو يسجل الهدف الأول في الدقيقة العشرين، وأضاف سريعاً الهدف الثاني اللاعب صالح العمري في الدقيقة الخامسة والعشرين، وأضاف محمد الكويكبي الهدف الثالث في الدقيقة 70 بعد جملة تكتيكية رائعة، وجاء الهدف الوحيد لفريق غلطة سراي في الدقيقة 81، واطلق الحكم صافرته نهاية اللقاء بفوز الإتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف.