“الخيبري” يغادر الشباب

متابعات – فجر

أعلنت إدارة نادي الشباب مساء اليوم الاثنين عن توقيع مخالصة مالية نهائية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن الخيبري، مقدمة شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

من جهته، أدى الفريق الكروي الأول مساء اليوم حصة تدريبية على استاد الأمير خالد بن سلطان بإشراف مساعد المدرب “توني أمور” الذي استهلها بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة قادها مدرب اللياقة؛ أخضع من خلالها اللاعبين لتمارين اللف حول الملعب، وتخطي الحواجز والقفز فوق الأقماع، وذلك لرفع المخزون اللياقي لديهم، عقب ذلك أجرى مساعد المدرب تقسيمة فنية في مربع صغير وسط الملعب شهدت تطبيق عدة جمل؛ ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.