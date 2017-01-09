انقلاب ناقلة وقود بـ “المدينة” و”المدني” يُحرّر قائدها

متابعات – فجر

حررت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة سائق ناقلة وقود محتجز عقب انكفاء مركبته على طريق ينبع السريع ، كما تمكنت الفرق من سحب الناقلة وإزالة الخطر وفتح الطريق لمرور السيارات ، وذكر المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا عن انقلاب ناقلة وقود ديزل بقرية بئر الروحاء على الخط السريع التابعه لمركز المسيجيد أدى إلى تسرب حمولتها على جانبي الطريق مما شكل خطرا على المركبات و مرتادي الطريق حيث باشرت فرق الدفاع المدني الحادث وعملت على إزالة الخطورة وإخراج السائق المحتجز ونقله لمستشفى بدر العام عن طريق الهلال الاحمر وحالته مستقره وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية .