شرطة الجوف تنفي دخول أحد رجال المرور منزل مواطن والاعتداء عليه

متابعات – فجر

نسفت شرطة منطقة الجوف الادعااءات التي قالها شاب في مقطع فيديو حول قيام رجال المرور بالدخول إلى منزله والاعتداء عليه.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس إنه أثناء عمل نقطة تفتيش للمرور يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/١٤٣٨ حضر مواطن بالعقد الثاني من العمر على مركبة بدون لوحات، وعند التأكد من وضعه هرب من الموقع بعد صدمه لدورية مرور.

وأضاف الرائد النومس أنه عند القبض عليه قاوم رجال الأمن فتمت السيطرة عليه وإحالته لمركز شرطة الخالدية، وعندما حضر ذوي المذكور هدد زوجته بتطليقها إن لم تقم بتصويره، فقامت بنشر المقطع.

وأكد النومس أن رجال المرور لم يدخلوا منزله، وأن كل ما ذكره في الفيديو غير صحيح، مشيراً إلى إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اللازم.