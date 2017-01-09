الدكتور “الربيعة” يشكر “الشؤون الإسلامية” لدعمها حملة جمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري

صالح الذياب – فجر :

تلقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ برقية شكر وثناء من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ للدعم الذي قدمته الوزارة ومنسوبوها للحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإغاثة الشعب السوري الشقيق.

وقال الدكتور الربيعة في خطابه لمعالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ: بمزيد من التقدير تابعت الجهود المباركة التي بذلت وزارتكم الموقرة بقيادة معاليكم خلال المشاركة في إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لجمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري الشقيق.

وأردف معاليه يقول: وإنني إذ أؤكد لمعاليكم أن هذه الجهود كان لها ــ بعد توفيق الله ــ عظيم الأثر في إنجاح هذه الحملة ليسعدني أن أقدم لمعاليكم أسمى عبارات الشكر والعرفان على تعاونكم البنَّاء، سائلاً المولى ــ جل ثناؤه ــ أن تكون هذه الحملة الإغاثية سبباً في رفع المعاناة عن أشقائنا السوريين.

وختم الدكتور الربيعة خطابه سائلاً الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يبارك جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه المبادرة الإنسانية التي تجسد روح العطاء والبذل لقيادة وشعب هذا الوطن المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، متمنياً لمعاليكم ولكافة منسوبي وزارتكم الموقرة المزيد من التوفيق والسداد.

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