عادل عزت يلتقي رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو

متابعات – فجر :

التقى سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت قبل قليل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة زيوريخ السويسرية، بالسيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وذلك في زيارة يقوم بها رئيس الاتحاد السعودي إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بدعوة من رئيس الفيفا للاجتماع والتباحث وحضور حفل تكريم أفضل لاعبي العالم.

وقدم السيد جياني إنفانتينو التهنئة مجدداً لرئيس الاتحاد السعودي بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً مزيداً من التقدم والاستمرارية لاتحاد كرة القدم السعودي، ومشدداً على دعم ومؤازرة الفيفا للاتحاد السعودي ولخطواته التطويرية الجديدة، حيث عرض سعادة رئيس الاتحاد السعودي البرامج والمبادرات التطويرية الجديدة التي سينفذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قدم سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره لرئيس الفيفا على الدعوة وحفاوة الاستقبال وعلى التهنئة والاهتمام بدعم ومؤازرة الاتحاد الدولي للاتحاد السعودي، مؤكداً بأن هذا الأمر سيسهم بعد توفيق الله في تطوير كرة القدم بالمملكة وتقدمها وازدهارها بالشكل الذي يحقق تطلعات محبيها وأماني جمهورها العريض.