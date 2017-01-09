سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7081.71 نقطة

متابعات – فجر :

أغلق سوق الأسهم المحلية اليوم منخفضاً 57.15 نقطة ليقفل عند مستوى 7081.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 268 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 134 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, ونماء للكيماويات, والرياض ريت, ومجموعة الحكير, والدريس الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات بروج للتأمين, والأحساء, والدرع العربي, وأسمنت اليمامة, والاتحاد التجاري, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.03% و7.43 %.

كما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, ووفا للتأمين, والإعادة السعودية, وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ووفا للتأمين, والراجحي, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.