بجانب الحملات التوعوية.. “أمانة الرياض” تُنفّذ حملة لمنع “الشيشة” في الحدائق العامة

متابعات – فجر

واصلت أمانة منطقة الرياض حملاتها لمنع استخدام “الشيشة” في الحدائق العامة، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للأمانة على تويتر اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة الرياض، أطلقت سابقاً حملة توعوية لمنع استخدام (الشيشة) في الحدائق العامة، وذلك بسبب أضرارها الصحية، وتأثيرها السلبي على زوار ومرتادي الحدائق.

وقال إبراهيم الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض، إن فرق الأمانة رصدت استخدام الشيشة في بعض المواقع، خاصة الحدائق والساحات البلدية من بعض الزوار، وإنها واجهت ذلك بإطلاق حملة توعوية وإرشادية، توضح آثار هذه الممارسة السلبية على مرتادي الحدائق خاصة على الأطفال والعائلات ومصادرتها.