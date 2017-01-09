“معادن” تتعاقد مع بنغلاديش لاستيراد الفوسفات

متابعات – فجر

وقعت شركة التعدين العربية السعودية معادن عقداً مع مؤسسة تطوير الزراعة المملوكة لحكومة بنغلاديش، توفر الشركة بموجبه أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم خلال عام 2017م.

وأعرب نائب الرئيس الأعلى لوحدة الفوسفات في معادن خالد الرويس خلال توقيع العقد في مقر الشركة الرئيس بالرياض بحضور سفير دولة بنغلاديش لدى المملكة عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدا حرص الشركة على تعزيز شراكتها مع وزارة الزراعة البنغلادشية ومؤسسة تطوير الزراعة وبناء علاقة طويلة الأمد، مشيرا إلى أن العلاقة التعاقدية بين”معادن” وشركائها في مختلف الأسواق، تتسم بكون الشركة مصدر موثوق ودائم لعملائه، وبأسعار تنافسية جعلت من الشركة محط أنظار المستهلكين الدوليين.

وأوضح الرويس، أن منتجات “معادن” الفوسفاتية تصل إلى أكثر من ١٥ سوق عالمي، وتعد الشركة أحد أدوات تنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل الاقتصادي عبر قطاع التعدين.