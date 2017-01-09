مصرع طالبة “دهساً” أمام بوابة مدرستها بجازان

متابعات -فجر

لفظت الطالبة ” ليلى بنت محمد حديدي”، بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة أبو السلع الابتدائية للبنات أنفاسها الأخيرة ، اليوم الاثنين دهساً من قبل أحد المواطنين أمام بوابة مدرستها، بعد نزولها من الباص، وتم نقلها إلى مستشفى صبيا العام عن طريق حارس المدرسة، وقد فارقت الحياة أثناء وصولها المستشفى.

ونعت إدارة تعليم صبيا ابنتها ،وقدم مدير تعليم صبيا د. عسيري الأحوس أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الطالبة ” ليلى حديدي ” ولكافة منسوبات المدرسة، سائلا الله عز وجل أن يتقبلها بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.