اصابة مواطن اثر حريق في مبنى سكني بالمدينة

متابعات-فجر

تمكن الدفاع المدني في المدينة المنورة من السيطرة على حريق بيت شعر بسطح مبنى سكني، بسبب إهمال في إشعال النار، ونتج عنه إصابة مواطن بحروق بسيطة وتم علاجه في الموقع.

ومن جانبه ، قال العقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغاً عن حادث حريق “بيت شعر” في سطح مبنى سكني بحي السحمان ، وهرعت الفرق للموقع.

و اتضح أن الحريق أجهز تماما عليه، محملاً إهمال الأسرة مسؤولية استعار النار داخل الموقع، لافتاً إلى إصابة مواطن بحروق بسيطة بسبب الحادثة وقد عولج في الموقع.