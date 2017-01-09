طريقة تصحيح الماسكارا للحصول على نظرة جذابة

متابعات -فجر

تحرص السيدات على المحافظة على ماكياجها ثابتاً خلال النهار، لا سيما ماكياج عينيها للابقاء على نفس الجاذبية والنظرة الملفتة.

عند رغبتك في إنعاش لون الماسكارا، مرّري فرشاة نظيفة وجافة مخصصة للرموش، ومشّطي بها أهدابك لتمليس الشعيرات وتحريرها من أي فائض لوني.

وضعي طبقة أو طبقتين من الماسكارا من جديد. لكن إياك استعمال مزيل الماكياج على العينين بهدف تعديل الماكياج، خصوصاً الماسكارا، لأن ذلك يؤدي إلى سيلان اللون ويلطّخ الماكياج.

استعملي الماسكارا لتلوين الرموش العليا وصقلها، أما الرموش السفلية فمن الأفضل عدم إثقالها باللون، واكتفي بتمرير فرشاة الماسكارا بلمسة رشيقة وخاطفة.