متابعات -فجر

اقدم محافظ الطائف سعد الميموني على افتتاح شعبة جوازات سوق الطائف الدولي وذلك بحضور مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء خلف الله الطويرقي ومدير جوازات محافظة الطائف المكلف العقيد عبدالله البقمي وعدد من منسوبي جوازات المنطقة.

وتابع الميموني على سير العمل في شعبة الجوازات الجديدة وخطوات العمل المتبعة في تقديم كافة الخدمات المتعلقة بإصدار الجوازات والإقامات وغيرها.

وشرح اللواء الطويرقي شرحاً مفصلاً عن مهام تلك الشعبة وطبيعة عملها والخدمات ، مضيفا أن أوقات الدوام الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً , والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى لتقديم الخدمة لكافة شرائح المجتمع.