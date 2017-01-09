والد الإرهابي “طايع الصيعري” يرفض تلقى العزاء في نجله

متابعات -فجر

ابدى والد الإرهابي طايع الصيعري٬ الذي قتلته الأجهزة الأمنية خلال عملية اشتباك معه في حي الياسمين بمدينة الرياض أول أمس (السبت)، رفضه تلقي العزاء فيه أو إبداء أي حزن على مقتله.

وقال ابن عم الإرهابي الصيعري ويدعي سليمان أن عمه سالم كلفه بإبلاغ العائلة والأصدقاء والأقارب بعدم قبوله العزاء في طايع.

واوضح أن العائلة بمن فيها والده استقبلت خبر مقتله بسعادة وفخر واعتزاز، كونه عنصراً شاذاً ولا يمثلها.

واضاف أن الأسرة لم تتسلم حتى الآن جثمان طايع؛ بسبب عدم انتهاء الإجراءات الخاصة به من قِبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن خبر مقتله لم يكن مفاجأة بالنسبة لهم؛ لأنهم توقعوا ذلك، خاصةً أن والده تبرأ منه وأبلغ الجهات الأمنية عن انحرافه الفكري وانضمامه للجماعات الإرهابية.