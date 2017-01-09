معاقبة رجل أعمال بالحبس لامتناعه عن سداد عمولة عقارية بنحو 40 مليون ريال بجدة

متابعات -فجر

عاقبت المحكمة الجزائية بجدة حكماً رجل أعمال بالحبس تنفيذياً؛ بسبب رفضه دفع عمولة لسمسار عقاري تقدر بنحو 40 مليون ريال، نظير بيع أراضٍ تصل قيمتها إلى 1.6 مليار ريال.

وتفصيلا ؛ امتنع رجل الأعمال عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة العامة يلزمه بتسديد عمولة بيع أراضٍ لسمسار عقاري بلغت 39.448.500 ريال؛ ما دفع الأخير إلى اللجوء للمحكمة الجزائية والتي أصدرت حكماً ضد رجل الأعمال بضرورة سداد ما عليه من مستحقات، لكنه ماطل في الحكم ليتم إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر.

وأصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكم بحبس رجل الأعمال حبساً تنفيذياً ما لم يسـدد أو يثبت عدم قدرته على السداد بعد مضي فترة 3 أشهر من حبسه، على أن يمدد الحبس في حالة عدم الدفع أيضاً.